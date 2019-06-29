Во Львове произошел масштабный пожар возле вокзала: фото и видео

В пятницу, 28 июня, во Львове произошел масштабный пожар неподалеку от железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области.

"В 17:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львове на улице Таллинская 1. Возгорание возникло на территории Локомотивного депо "Львов-Запад" в ремонтном цехе. Горела кровля, предварительно, на площади 1000 кв. м. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения. К тушению были привлечены 17 спецавтомобилей", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар гасили более четырех часов. Полностью его ликвидировать удалось в 21.30.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом загорелся завод известной фирмы.

Также 12 января, в Калуше, Ивано-Франковской области, загорелся завод по производству химикатов "Карпатнефтехим".