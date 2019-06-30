Под Херсоном произошло страшное смертельное ЧП с 9-летней девочкой

Под Херсоном 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Вчера вечером (29 июня, - прим. ред.) в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не получается, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенной на ручке двери", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности страшного самоубийства матери с ребенком в Кривом Роге.

Также ранее в Киеве, в Оболонском районе произошло жуткое ЧП: молодой парень покончил с собой на глазах у знакомых.

Помимо этого, 17 ноября, недалеко от столицы России, Москвы, произошли два массовых убийства и оба из-за ревности.