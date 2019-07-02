Мощный взрыв под Днепром: появились видео и новые данные о раненых детях

В сети появились подробности взрыва на детской площадке, который прогремел в селе Пашена Балка Днепропетровскй области

Как сообщает ТСН, здесь у детей, которые играли в центре села, разорвался неизвестное устройство.

В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет. Все они были госпитализированы в больницы Днепра.

Позже стало известно, что дети 5 и 16 лет находятся в тяжелом состоянии. Ночью их оперировали.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 июля в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля Lexus GS 300.