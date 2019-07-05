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Бизнесвумен из Одессы рассказала, зачем идет в Раду от "Слуги народа"

пятница, 05 июля 2019, 21:51
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То, что люди по-разному отреагировали на имя бизнесвумен из Одессы Ольги Кавун в списках кандидатов партии "Слуга народа" говорит о том, насколько украинцы вовлечены и им не безразлично будущее страны.

Об этом Ольга Кавун рассказала в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Что же касается негатива, который был направлен в сторону меня и моей семьи, то он разный и относиться к этому тоже нужно тоже по-разному! Когда это заказные материалы ряда политических оппонентов, которые просто хотят понизить рейтинг президента и партии, лживые факты мошенников и вымогателей, это вообще заслуживает внимания только юристов из моей команды. А я лично иду к своей цели, не обращая внимания на сплетни и провокации,-говорит политик,- Что же касается супруга и его влияния на мою карьеру...Я мать двоих прекрасных сыновей, основатель украинского производства и партнер франчайзингового бизнеса, работаю с 19 лет. Закончила школу MBA. Как считаете, научилась я уже сама отвечать за свои поступки? Или мне надо было спросить мужа прежде, чем это платье надевать?", - считает Ольга Кавун.

Кандидат в народные депутаты уточнила, что вместе с коллегами уже работает над улучшением жизни украинцев, однако все карты пока не стала раскрывать.

"Уже сейчас мы работаем с коллегами над проектами законов, которые будем внедрять после победы на выборах. Но говорить о них некорректно и не время. Все привыкли слушать предвыборные обещания и уже забыли, что главное на самом деле не красивые слова, а действия и реализация задуманного. А изменения будут однозначно. Следите за программой партии и за ее воплощением в жизнь",- подчеркнула Кавун.

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