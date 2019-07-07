На Закарпатье адвокат убил ребенка в пьяном ДТП: подробности трагедии

На Закарпатье произошло жуткое ДТП: адвокат в пьяном состоянии на Mitsubishi Outlander, съехал в кювет, где насмерть сбил 11-летнюю девочку.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Около 19 часов, 5 июля, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла. От полученных травм ребенок погиб на месте аварии", - уточнил он.

Кроме того, Лысенко уточнил, что по ходатайству прокуратуры адвоката, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения допустил наезд на 11-летнюю девочку на Закарпатье, взят под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный водитель устроил жесткое ДТП с авто с ребенком в Киев.