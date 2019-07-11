Появились новые подробности в деле о сожженной в Запорожье девушке

Виталий Чайковский, который в Запорожье поджег свою невесту, грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщает ТСН, дело переквалифицировали после того, как девушка скончалась в больнице.

Сейчас преступнику инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.

В данный момент Чайковский остается в СИЗО. При этом ни он, ни его адвокаты не стали оспаривать меру пресечения.

Девушка умерла 10 июля в результате остановки сердца. Она перенесла множество операций по пересадке кожи, но врачи не смогли сохранить жизнь 22-летней Анастасии Ковалевой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд Запорожья избрал меру пресечения 28-летнему Виталию Чайковскому, который поджег свою невесту, Анастасию Ковалеву.