RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

13:11
Оползень на пляже в Одессе: новые подробности, фото и видео
12:43
Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины согласовали план по защите государственности в Украине
12:41
Дожди и солнце: синоптик рассказала, кому повезет с погодой
12:40
На Закарпатье силовики устроили охоту на "нечистых" кандидатов: много задержанных
12:22
Развитие инфраструктуры и ЖКХ: нардеп Третьяков рассказал о своих приоритетах работы в новом парламенте
12:18
Говорят, нового агента "007" сыграет темнокожая актриса: что задумали сценаристы на самом деле
12:16
"Голос" теряет шансы на прохождение в Раду – соцопрос Active Group
12:08
Опять не тот: в сети цинично высказались о смерти "второго пилота" Путина
12:06
В Киеве поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнего мальчика
11:42
В СМИ рассказали, как член фракции Ляшко Рыбалка строит "избирательные пирамиды" в Лиcичанске
11:41
Как передвигаться в дождь по Киеву: на видео попал яркий лайфхак
11:41
19-летняя украинка совершила сумасшедший скачок в рейтинге лучших теннисисток мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бойцы ВСУ устроили трепку дерзким боевикам на Донбассе: подробности

понедельник, 15 июля 2019, 07:19
переглянути новину українською

В течение воскресенья, 14 июля, боевики российско-оккупационных войск 19 раз атаковали позиции украинских сил на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как отмечается, 6 из 19 обстрелов были осуществлены с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, враг атаковал позиции ООС из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вместе с тем, ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал. В то же время, ответным огнем, по данным разведки, были ранены двое оккупантов.

В ночь на понедельник, 15 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили группу убегающих боевиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: