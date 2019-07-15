Бойцы ВСУ устроили трепку дерзким боевикам на Донбассе: подробности

В течение воскресенья, 14 июля, боевики российско-оккупационных войск 19 раз атаковали позиции украинских сил на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как отмечается, 6 из 19 обстрелов были осуществлены с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, враг атаковал позиции ООС из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вместе с тем, ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал. В то же время, ответным огнем, по данным разведки, были ранены двое оккупантов.

В ночь на понедельник, 15 июля, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили группу убегающих боевиков.