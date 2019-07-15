Мужчина пытался устроить публичное харакири в супермаркете в Сумах: видео

В Сумах патрульные полицейские сумели остановить мужчину, который пытался зарезать себя осколком от бутылки в супермаркете.

Об этом сообщает сайт города Сумы "0542.ua".

Правоохранители получили вызов о том, что мужчина пытается нанести себе телесные повреждения в публичном месте. Они выехали по адресу и вскоре его обнаружили – он разбил стеклянную бутылку, приставил осколок к животу и предъявлял требования. Как стало известно из разговора он поссорился с матерью и пытался ее таким образом к себе вызвать. Посторонних людей он к себе не подпускал, показывая своим видом, что готов нанести себе тяжелые ранения.

Полицейский УПП в Сумской полиции Евгений Балычев подробнее рассказал о событиях в супермаркете после приезда патруля.

"Нам удалось установить контакт и после 30 минут переговоров приблизиться к нему. Я предложил ему позвонить и поговорить с матерью и для этого должен был держать свой телефон у его уха. Став рядом, я резко отвел руку с осколком, а коллеги его задержали", - рассказал полицейский.

Позже ему надели наручники и вызвали скорую, поскольку от осколка у него был порез на руке. Затем его доставили в участок, решается вопрос о квалификации его правонарушения.

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