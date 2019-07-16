Под Киевом поймали 23-летнего "Спайдермена"-убийцу: опубликовано фото его костюма

Киевские правоохранители задержали ранее судимого 23-летнего мужчину, который убил своего знакомого ударами табуреткой и палкой по голове.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, преступление убийца совершил, переодевшись в костюм Спайдермена.

Инцидент произошел в селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области. Задержанный в ходе конфликта убил своего знакомого прямо у него дома.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее "Апостроф" сообщал, что ранее судимый мужчина в Днепре выбросил из окна четвертого этажа щенка, который из-за полученных повреждений погиб.