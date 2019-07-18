Убийство 5-летнего Кирилла: в деле появился несовершеннолетний подозреваемый

Правоохранители сообщили о подозрении в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 16-летнему подростку.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как установило расследование, на месте совершения преступления 31 мая находились четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

Все они были на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где попали в 5-летнего мальчика. В результате одного из выстрелов, кого-то из этих лиц, ребенок получил смертельное ранение.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Также 18 июля прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте стрельбы с другими подозреваемыми и тоже стрелял из оружия. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские подстрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Следствием установлено, что правоохранители в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения развлекались, стреляя в банки, рядом гуляли дети. Одна из пуль попала в голову мальчику, 3 июня он скончался в реанимации.

После случившегося полицейских уволили со службы. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Из-за убийства ребенка по всей Украине прокатилась волна протестов - люди требовали жесткого наказания для виновных.

Гибель Кирилла Тлявова расследуется по статьям "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц" и "грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика.

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Как сообщал "Апостроф", двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всего дня.