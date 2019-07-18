RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

17:43
Страшный пожар на студии аниме в Японии: число жертв резко выросло
17:41
"Шахтер" расстался с одним из бразильских футболистов
17:39
В "Батькивщине" заявили, что имеют план и команду, чтобы обеспечить быстрый результат работы в Раде
17:35
Глава ОО "Не молчи" выступил с жесткой критикой кандидатов в нардепы по 90 округу
17:30
Кандидат от "Слуги народа" на 142 округе согласился сотрудничать с ОПЗЖ - блогер
17:21
Кандидат в депутаты Безуглая рассказала о "сетке Костенко" на 217 округе в Киеве
17:07
Путин намекнул Зеленскому, что пора на поклон к главарям ДНР-ЛНР
17:02
Как в анекдоте: появились новые подробности скандала с питанием украинских военных
17:00
Гороскоп на завтра: Девы столкнуться с проблемами, а Рыб ждут внезапные новости
16:52
​Европарламент принял важное для Украины решение по российской агрессии
16:47
Убийство 5-летнего Кирилла: в деле появился несовершеннолетний подозреваемый
16:45
Комитет избирателей назвал "горячие точки" на выборах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство 5-летнего Кирилла: в деле появился несовершеннолетний подозреваемый

четверг, 18 июля 2019, 16:47
переглянути новину українською

Правоохранители сообщили о подозрении в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова 16-летнему подростку.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как установило расследование, на месте совершения преступления 31 мая находились четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

Все они были на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где попали в 5-летнего мальчика. В результате одного из выстрелов, кого-то из этих лиц, ребенок получил смертельное ранение.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Также 18 июля прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте стрельбы с другими подозреваемыми и тоже стрелял из оружия. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские подстрелили пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Следствием установлено, что правоохранители в нерабочее время в состоянии алкогольного опьянения развлекались, стреляя в банки, рядом гуляли дети. Одна из пуль попала в голову мальчику, 3 июня он скончался в реанимации.

После случившегося полицейских уволили со службы. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

Из-за убийства ребенка по всей Украине прокатилась волна протестов - люди требовали жесткого наказания для виновных.

Гибель Кирилла Тлявова расследуется по статьям "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц" и "грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как сообщал "Апостроф", двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в день совершения преступления употребляли спиртные напитки в течение всего дня.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: