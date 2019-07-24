Похоронили рядом с Окуевой и Мунаевым: появились фото прощания в Днепре с бойцом ВСУ

24 июля на военном кладбище в Днепре похоронили погибшего на Донбассе десантника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Шамиля Румыгина.

Об этом сообщает депутат горсовета Днепра Юлия Дмитрова в Facebook.

Шамиля (Семена) Румыгина - мусульманина, члена мусульманской общины Днепра, украинца с татарскими корнями похоронили в мусульманском секторе Краснопольского кладбища. Бойца похоронили по мусульманскому обряду.

"Семен Румигин ушел на небо. Похоронен рядом с Героями Исой Мунаевым и Аминой Окуевой", - пишет Дмитрова.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появился детальный рассказ о трагедии с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе - 21 июля на взрывном устройстве подорвались Семен Румыгин и Никита Скитченко, они погибли, еще двое военных - Денис и Ростислав - получили ранения.