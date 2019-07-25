​Стало известно о похищении боевиками украинца на блокпосту под Марьинкой

На Донбассе, на блокпосту неподалеку КПВВ "Марьинка", боевики похитили молодого человека и удерживают его в донецком СИЗО.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

О похищении сообщил отец потерпевшего. Мужчина заявил, что его сына 1991 года рождения, боевики задержали на блокпосту "Каргилл". По словам мужчины сына удерживают в помещение следственного изолятора Донецка.

Начато расследование в уголовном производстве открытом по ст. ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Как сообщал "Апостроф", в среду, 12 июня, в Шевченковском районе Запорожья неизвестные похитили 38-летнего мужчину , а затем забили его до смерти.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали банду похитителей , которые вечером 24 мая, взяли в плен бизнесмена из столицы.