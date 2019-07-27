История с бронежилетами: производитель ответил на обвинение росиянина из "Азова"

Украинская компания "Темп-3000" ответила на претензии ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который напал на авто бывшего президента Украины Петра Порошенко, о некачественных бронежилетах у бойцов ВСУ.

На странице компании в Facebook отметили, что бронежилеты были приобретены предположительно в 2014-2015 годах, когда шли интенсивные боевые действия и они продавались добровольческим подразделениям.

"Также с видео видно, что характер повреждения бронепластины указывает на ее пробитие бронебойными пулями (есть по контуру нагар), а это патрон БЗ (5 класс защиты) или патрон Б32 (6 класс защиты). Точно такая ситуация была, когда народный депутат Сергей Соболев показывал нашу пробитую пластину в Верховной Раде, но к тому времени Сергей Владиславович поступил порядочно и предоставил нам пластину для открытого повторного тестирования.

И тогда в 2016 году предприятие перед практически всеми СМИ открыто провело повторное тестирование уже стреляной бронепластины и подтвердило ее 4-й класс защиты, поскольку мы бронежилеты "Корсар м3с 1-4" поставляем с бронепластиной 4-го класса защиты", - говорится в заявлении.

Компания обратилась к Макееву с просьбой предоставить на повторное тестирование жилет с простреленной пластиной.

"Возможно Никита Макеев прав, что хочет, чтобы бронепластины держали 6-й класс защиты... Но это вопрос не к предприятию "ТЕМП-3000", а к заказчикам", - подчеркнули в компании.

Напомним, Никита Макеев родом из России. 18 июля 2019 года президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство. Участвовал в боевых действиях зимой 2014-2015 годов.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля в Киеве группа людей напала на автомобиль экс-президента Петра Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований.



