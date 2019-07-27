RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

27 июля

12:49
В Украине посвежеет: синоптик дала актуальный прогноз до начала августа
12:48
История с бронежилетами: производитель ответил на обвинение росиянина из "Азова"
12:30
Украинский боксер одержал победу впечатляющим нокаутом: опубликовано видео
12:22
Волкер сделал важное заявление после визита в Украину и встречи с Зеленским
12:18
Как готовятся к крестному ходу в Киеве: эксклюзивные фото
11:59
Барин приехал: в сети показали фото дерзкого "героя парковки" в Киеве
11:55
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
11:48
Украли маску: MARUV пожаловалась на российских фанатов
11:45
Украинский спортсмен добился большого успеха на престижной велогонке
11:43
​Где в Киеве ограничат и перекроют движение из-за крестного хода: карта
11:39
Будущий "груз 200" за работой: появилось новое видео позиции боевиков на Донбассе
11:33
Юрист раскритиковал обыски в Окружном админсуде Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

История с бронежилетами: производитель ответил на обвинение росиянина из "Азова"

суббота, 27 июля 2019, 12:48
переглянути новину українською

Украинская компания "Темп-3000" ответила на претензии ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который напал на авто бывшего президента Украины Петра Порошенко, о некачественных бронежилетах у бойцов ВСУ.

На странице компании в Facebook отметили, что бронежилеты были приобретены предположительно в 2014-2015 годах, когда шли интенсивные боевые действия и они продавались добровольческим подразделениям.

"Также с видео видно, что характер повреждения бронепластины указывает на ее пробитие бронебойными пулями (есть по контуру нагар), а это патрон БЗ (5 класс защиты) или патрон Б32 (6 класс защиты). Точно такая ситуация была, когда народный депутат Сергей Соболев показывал нашу пробитую пластину в Верховной Раде, но к тому времени Сергей Владиславович поступил порядочно и предоставил нам пластину для открытого повторного тестирования.

И тогда в 2016 году предприятие перед практически всеми СМИ открыто провело повторное тестирование уже стреляной бронепластины и подтвердило ее 4-й класс защиты, поскольку мы бронежилеты "Корсар м3с 1-4" поставляем с бронепластиной 4-го класса защиты", - говорится в заявлении.

Компания обратилась к Макееву с просьбой предоставить на повторное тестирование жилет с простреленной пластиной.

"Возможно Никита Макеев прав, что хочет, чтобы бронепластины держали 6-й класс защиты... Но это вопрос не к предприятию "ТЕМП-3000", а к заказчикам", - подчеркнули в компании.

Напомним, Никита Макеев родом из России. 18 июля 2019 года президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство. Участвовал в боевых действиях зимой 2014-2015 годов.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля в Киеве группа людей напала на автомобиль экс-президента Петра Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований.


Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: