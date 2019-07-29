Косит под "сумасшедшего": появились данные о жестоком убийце украинки в Германии

Гражданин Германии, которого подозревают в убийстве украинки Наталии Михайлюк, пытается уйти от ответственности.

Об этом сообщают Факты.

"Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, она нашли там Наташу. Она была мертва. По предварительным данным, ее тело пролежало там несколько дней. Наташин работодатель был дома. Он не смог ничего объяснить. Заявил, что вообще не понимает, что произошло и ничего не помнит. Не исключено, что сейчас он специально "косит" под сумасшедшего, чтобы избежать наказания. Или он действительно какой-то маньяк… Что там произошло и почему он ее убил, мы можем только догадываться. Известно, что он ее зарезал. Ударил ножом в спину", - рассказал друг убитой, Андрей.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые детали и видео с места убийства украинки Наталии Михайлюк.