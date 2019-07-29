Топ-чиновника Нацполиции в Днепре уволили после скандала: появились детали

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителя ГУ Нацполиции области Виталия Глуховерю, который попал в скандал с задержанием полицейских в Днепре.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

"Приказом Председателя Нацполиции Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Aрсеном Aваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицкого", - говорится в сообщении.

Что касается новоназначенного начальника области, то он занимает должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта работы в правоохранительных органах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Виталий Глуховеря сделал заявление касательно скандальной ситуации, в которую он попал.