​Счастья нет: появились свежие фото с места проведения КаZантипа в Крыму

В сети показали свежие фото с крымской Поповки, где до оккупации полуострова проводился популярный фестиваль электронной музыки КаZантип.

Соответствующие фото публикует блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Казантип. Поповка. Щастя бывает разное... а бывает, что и не бывает", - подписаны снимки.

На снимках видно, что замысловатые конструкции, построенные художниками и архитекторами специально для КаZантипа разрушаются, металлические элементы покрываются ржавчиной. Людей среди развалин практически нет.

Напомним, фестиваль КаZантип проводился в селе Поповка ежегодно с 2000 года. После оккупации Крыма Россией организаторы мероприятия заявили о перемещении проекта. Оккупационные власти полуострова запрещают проводить фестиваль в Поповке.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, на месте проведения некогда популярного фестиваля КаZантип, царит запустение: на пляжах ржавеют останки возведенных для фестиваля конструкций.