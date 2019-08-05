​На украинскую телерадиокомпанию совершили мощную кибератаку: появились подробности

Вечером 3 августа на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании была совершена кибератака, которую связывают с профессиональной деятельностью СМИ.

Об этом сообщает сайт "Черноморки".

Очевидно, атака имела определенный подготовительный период, поскольку одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, также как и все резервные копии и запасные инструменты. Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до 8 августа.

Команда ТРК прилагает все усилия для восстановления работоспособности оборудования.

"Мы связываем произошедшую атаку с профессиональной деятельностью телерадиокомпании, в том числе освещении темы российско-украинской войны, и выстраивании моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", – рассказал президент Черноморской телерадиокомпании Евгений Каленский.

Черноморская телерадиокомпания работала в Автономной Республике Крым. Она прекратила трансляцию 3 марта 2014 года и переехала в Киев. Начиная с 9 ноября 2014 года, канал возобновил вещание со спутника Астра 4А. В данный момент, ЧТРК полностью перешла на собственное вещание.

Как сообщал "Апостроф", ранее работающие на западные спецслужбы хакеры в прошлом году взломали системы российского интернет-поисковика "Яндекс" и внедрили в него специальные программы для слежки за пользователями.