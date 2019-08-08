Жестокое избиение подростками бездомного в Запорожье: всплыли новые подробности и видео

Подростков, которые жестоко избили бездомного в Запорожье, забрали в райотдел, где с ними провели беседу сотрудники правоохранительных органов.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Издание отмечает, что на место проживания бездомных, которые пострадали от нападения, также ездил запорожский блогер Андрей Лукин. Мужчины рассказали ему, как их избивали пьяные подростки. У одного из бездомных была разбита голова, и он ходил к медикам.
Бездомные добавили, что недавно недалеко от их места обитания кто-то сжег насмерть мужчину без определенного места жительства.
Стоит отметить, что на инцидент бурно отреагировали жители города - они требуют наказать подростков.
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Наше расследование о нашумевшей беспредельной ситуации с избиением бездомных людей !!! Мне удалось, с помощью небезразличных людей выйти на одного из участников избиения бездомных людей и я после долгой переписки получил согласие на встречу с ним, и сразу отправился по адресу юбилейный проспект ( район бабурка ) что бы провести расследование и опросить пострадавших и непосредственно участника происшествия. Когда прибыл на место, он сначала не доверяя ( боясь ) не выходил пока не убедился что я приехал один ! Потом подошёл ко мне и после короткого диалога он отвёл меня на место происшествия ! Остальное вы можете увидеть в видео ! #запорожье #украина #беспредел #малолетки #насилие #стопнасилие #расследование
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в районе Виноградарь, группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.