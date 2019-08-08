Жестокое избиение подростками бездомного в Запорожье: всплыли новые подробности и видео

Подростков, которые жестоко избили бездомного в Запорожье, забрали в райотдел, где с ними провели беседу сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Издание отмечает, что на место проживания бездомных, которые пострадали от нападения, также ездил запорожский блогер Андрей Лукин. Мужчины рассказали ему, как их избивали пьяные подростки. У одного из бездомных была разбита голова, и он ходил к медикам.

Бездомные добавили, что недавно недалеко от их места обитания кто-то сжег насмерть мужчину без определенного места жительства.

Стоит отметить, что на инцидент бурно отреагировали жители города - они требуют наказать подростков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в районе Виноградарь, группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.