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Жестокое избиение подростками бездомного в Запорожье: всплыли новые подробности и видео

четверг, 08 августа 2019, 22:27
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Подростков, которые жестоко избили бездомного в Запорожье, забрали в райотдел, где с ними провели беседу сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Издание отмечает, что на место проживания бездомных, которые пострадали от нападения, также ездил запорожский блогер Андрей Лукин. Мужчины рассказали ему, как их избивали пьяные подростки. У одного из бездомных была разбита голова, и он ходил к медикам.

Бездомные добавили, что недавно недалеко от их места обитания кто-то сжег насмерть мужчину без определенного места жительства.

Стоит отметить, что на инцидент бурно отреагировали жители города - они требуют наказать подростков.

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Наше расследование о нашумевшей беспредельной ситуации с избиением бездомных людей !!! Мне удалось, с помощью небезразличных людей выйти на одного из участников избиения бездомных людей и я после долгой переписки получил согласие на встречу с ним, и сразу отправился по адресу юбилейный проспект ( район бабурка ) что бы провести расследование и опросить пострадавших и непосредственно участника происшествия. Когда прибыл на место, он сначала не доверяя ( боясь ) не выходил пока не убедился что я приехал один ! Потом подошёл ко мне и после короткого диалога он отвёл меня на место происшествия ! Остальное вы можете увидеть в видео ! #запорожье #украина #беспредел #малолетки #насилие #стопнасилие #расследование

Публикация от Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в районе Виноградарь, группа несовершеннолетних парней избила бездомного, снимая процесс на камеру.

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