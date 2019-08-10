RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

09:59
В Москве вы бы такое себе не позволили: на MARUV накинулись фанаты из-за отмены концерта
09:58
​Тело долго доставали из-под авто: опубликованы фото жуткого ДТП в Запорожье
09:45
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
09:39
Динамо - Шахтер: онлайн видео трансляция
09:32
Лучший клуб Европы открыл сезон блестящей победой: видеообзор
09:27
Журналистка рассказала про скандальный инцидент с пресс-службой Зеленского в Турции
09:24
Черное море "кишит" опасными веществами: экологи бьют тревогу
09:22
​Вселенский патриарх на встрече с Зеленским высказался о ситуации с ПЦУ
09:05
Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций
08:53
Одессу накрыла мощная буря с ливнем: появились новые фото и видео
08:44
В Киеве авто с пьяной компанией на дикой скорости попало в ДТП: фото и видео
08:26
Северная Корея запустила новые ракеты после заявления Трампа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Вселенский патриарх на встрече с Зеленским высказался о ситуации с ПЦУ

суббота, 10 августа 2019, 09:22
переглянути новину українською

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская Православная Церковь является полностью свободной и независимой от любых вмешательств, и находится под защитой Константинополя.

Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ.

"Ваш визит проходит после издания и предоставления Томоса об автокефалии для новообразованной Украинской Православной Церкви. Мы просим, чтобы она всегда имела Ваш высокую защиту и Вашу поддержку в той работе, которую она уже начала для украинского народа. Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской Православной Церкви. Она - полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанара, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", - подчеркнул Варфоломей.

Сообщается, что на встрече со стороны Вселенской Патриархии присутствовали митрополиты Галльский Эммануил и Адрианопольский Амфилохий, старший секретарь Святого и Священного Синода архимандрит Иоаким и младший секретарь Синода диакон Григорий, а также экзарх Матери-Церкви в Киеве архимандрит Михаил.

Украинская делегация была представлена заместителем руководителя Офиса Президента господином Вадимом Пристайко, помощником Президента Андреем Ермаком, Послом Украины в Турции Андреем Сибига и Генеральным Консулом Украины в Стамбуле Александром Амана.

Подробнее о встрече с Вселенским патриархом читайте в материале "Апострофа": Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем .

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: