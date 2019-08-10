​Вселенский патриарх на встрече с Зеленским высказался о ситуации с ПЦУ

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская Православная Церковь является полностью свободной и независимой от любых вмешательств, и находится под защитой Константинополя.

Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ.

"Ваш визит проходит после издания и предоставления Томоса об автокефалии для новообразованной Украинской Православной Церкви. Мы просим, чтобы она всегда имела Ваш высокую защиту и Вашу поддержку в той работе, которую она уже начала для украинского народа. Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской Православной Церкви. Она - полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанара, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", - подчеркнул Варфоломей.

Сообщается, что на встрече со стороны Вселенской Патриархии присутствовали митрополиты Галльский Эммануил и Адрианопольский Амфилохий, старший секретарь Святого и Священного Синода архимандрит Иоаким и младший секретарь Синода диакон Григорий, а также экзарх Матери-Церкви в Киеве архимандрит Михаил.

Украинская делегация была представлена заместителем руководителя Офиса Президента господином Вадимом Пристайко, помощником Президента Андреем Ермаком, Послом Украины в Турции Андреем Сибига и Генеральным Консулом Украины в Стамбуле Александром Амана.

Подробнее о встрече с Вселенским патриархом читайте в материале "Апострофа": Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем .