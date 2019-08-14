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Погибли молодые парни: появились фото и подробности про жертв страшного ДТП под Одессой

среда, 14 августа 2019, 08:08
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В результате аварии, которая произошла 12 августа на трассе Татарбунары-Вилково в Одесской области, погиб 66-летний пассажир Toyota, а также водитель и двое пассажиров Fiat: Марк Близнак, Алексей Мерет и их друг Егор Гавлицкий.

Мать Марка на своей странице в Facebook опубликовала фото погибших парней, сообщив, что прощание с ними состоится 14 августа в Измаиле.

Известно, что 18-летний Марк Близнак учился на втором курсе Одесской морской академии.

Екатерина Близнак с сыном:

Известно, что в аварии пострадала жена погибшего пассажира Toyota и пассажир Fiat Александр Королев, за чью жизнь сейчас борются врачи.

Александр Королев

"Погибшие водитель и пассажиры Fiat — молодые жители Измаила 2000-2001 г.р: Марк Близнак, Егор Гавлицкий и Алексей Мерет. Все те, кто хочет оказать материальную помощь в организации похорон, может перечислить деньги на карту матери одного из погибших парней — 4149 6054 6620 1191 Близнак Екатерина. Сбор средств открыт по инициативе друзей.

Выживший пассажир Fiat — Королев Александр — находится сейчас в больнице Татарбунар с многочисленными ушибами и переломами (переломы обоих бедер, парень потерял много крови). Его друзья объявили сбор средств на его лечение. Желающие помочь могут перечислить деньги на карту — 5168 7554 3000 2895 Королев Александр", - сообщают в соцсетях.

Родственница женщины, которая была за рулем Toyota, написала в Facebook про ее состояние: "Моя сваха, мама моей невестки, Ирина Богдан, была за рулем Тойоты во время этого страшного ДТП. Ирочка в реанимации, в Татарбунарах. В очень тяжелом состоянии. Все, что можно мы делаем. Но, нужно больше, чем можем. Кто знает Ирочку, кто знает меня, мы - одна семья. Наши детки нас объединили. Пожалуйста, поддержите и помогите поставить Ирочку на ноги. Нам предстоит тяжелая и долгая борьба за нее".

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Ивано-Франковске неподалеку от одного из ночных клубов произошло масштабное ДТП, в совершении которого подозревают 20-летнюю украинскую модель Владу Твардовскую.

11 августа на Закарпатье школьник на квадроцикле устроил аварию с большим количеством раненых.

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