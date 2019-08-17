Расслабляться рано: появились тревожные данные по ядерному ЧП под Архангельском

Испытания на полигоне в Архангельской области (Российская Федерация) будут возобновлены, несмотря на происшествие со взрывом реактивной установки.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника изданий, взрыв под Северодвинском произошел при испытании перспективного ускорителя. Это были первые испытания такого рода, но даже неудачный их старт не стал поводом для отказа от дальнейших работ в данном направлении.

"Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах", - отмечает источник.

Напомним, что 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной установки. В результате происшествия погибли пять человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети нашли ироничное объяснение последним бедам в России – пожаре на подлодке "Лошарик" и взрыву с утечкой радиации в Архангельской области.