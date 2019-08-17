Трагедия в отеле Одессы: стало известно о судьбе постояльцев "Токио Стар"

В Одессе более 60 постояльцев сгоревшего отеля "Токио Стар" временно разместили в лицее "Олимпиец".

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

По данным ГСЧС, в учебном заведении, которое не работает в летний период, разместили всех гостей отеля. Всего это 66 человек, из которых 29 - иностранцы.

В числе находящихся в лицее - 4 ребенка, также двое из них - иностранцы. Отмечают, что со взрослыми и детьми работают психологи ГСЧС.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе и области после пожара в отеле "Токио Стар" создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.