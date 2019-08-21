Услышали крики детей: в Киеве загадочно погибла женщина, фото

В среду, 21 августа, в Деснянском районе Киева загадочно погибла женщина.

Об этом на своей странице в Instagramсообщает dtp.ua.

По словам очевидцев, женщина отдыхала на озере со своими друзьями, их детьми и мужчиной, с которым встречалась. Именно с ним она громко ругалась незадолго до смерти.

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Отмечается, что женщина спустилась к воде и ее не было около 20 минут, а после люди уже услышали крики детей и знакомых.

"Сожитель женщины сказал, что конфликт между ними возник из-за того, что она с самого утра употребляла алкоголь… Погибшей было около 35 лет. При предварительном осмотре на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Для установления деталей трагедии на место прибыла следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля в Галерном заливе в Голосеевском районе Киева обнаружили труп мужчины.