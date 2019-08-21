RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 августа

17:59
Осталась без лица: всплыли страшные подробности убийства подростком девушки в Харькове, видео
17:58
Погибли, держась за руки: появился рассказ о паре, которая заживо сгорела в "Токио Стар"
17:54
Украинский футбольный телеканал жестко оконфузился с названием команды: фото
17:37
Грязь, мусор и "миллионы" туристов: в сети показали, что на самом деле происходит в Крыму, фото
17:31
В Германии отреагировали на громкое заявление Трампа о возвращении России в G8
17:02
В Харькове женщина устроила эротичные танцы в фонтане: сеть взбудоражило видео
16:56
Маникюр на осень: 10 свежих идей дизайна для коротких ногтей
16:55
С погодой повезет не всем: синоптики дали прогноз на День Независимости Украины
16:42
В Украину прилетит важный гость из США: в сети раскрыли детали
16:38
Роналду сделал неожиданное заявление касаемо своего будущего
16:29
Под Херсоном военный грузовик попал в страшное ДТП с маршруткой: опубликованы фото
16:23
"Террорист" Рубан похвастался отдыхом на райском острове и показал фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове женщина устроила эротичные танцы в фонтане: сеть взбудоражило видео

среда, 21 августа 2019, 17:02
переглянути новину українською

Фонтаны Харькова пользуются популярностью не только у юных выпускников, но и у более взрослых людей: танцы женщины в одном из них были запечатлены на видео.

Соответствующие кадры были опубликованы на Instagram-странице "h_kharkov".

На видеозаписи можно увидеть, как женщина, оставшаяся неизвестной, исполняет в струях фонтана своеобразный эротический танец. Авторы видео за кадром делают различные предположения о происходящем.

"Что вообще происходит, я не могу понять. Может это какой-то перформанс?", – задается вопросом девушка-оператор.

В конце видео к женщине подходят двое охранников и прерывают ее.

В комментариях пользователи не удержались от шуток по поводу "горячих" танцев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном российскими боевиками Донецке пара устроила "брачные игрища" в фонтане.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: