В Харькове женщина устроила эротичные танцы в фонтане: сеть взбудоражило видео

Фонтаны Харькова пользуются популярностью не только у юных выпускников, но и у более взрослых людей: танцы женщины в одном из них были запечатлены на видео.

Соответствующие кадры были опубликованы на Instagram-странице "h_kharkov".

На видеозаписи можно увидеть, как женщина, оставшаяся неизвестной, исполняет в струях фонтана своеобразный эротический танец. Авторы видео за кадром делают различные предположения о происходящем.

"Что вообще происходит, я не могу понять. Может это какой-то перформанс?", – задается вопросом девушка-оператор.

В конце видео к женщине подходят двое охранников и прерывают ее.

В комментариях пользователи не удержались от шуток по поводу "горячих" танцев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном российскими боевиками Донецке пара устроила "брачные игрища" в фонтане.