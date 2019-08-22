Украинец рассказал о жене с дочкой, сгоревших заживо в отеле в Одессе: фото семьи

Житель Сум Алексей Долгих в результате смертельного пожара в гостинице "Токио стар" в Одессе потерял супругу и малолетнюю дочь.

В комментарии "Думской" мужчина рассказал, что он и его семья впервые приехали в Одессу. В гостинице "Токио Стар" семья остановилась всего на одну ночь - с 16 на 17 августа, которая и оказалась роковой.

По словам мужчины, он пытался самостоятельно затушить пламя, но в один из моментов он оказался "отрезанным" от своего номера. После этого он попросил спасателей спасти его семью.

"Они вроде бы пошли в том направлении, но обратно не возвращались. Потом упал потолок, я снова пробежался по горящему пластику и понял, что больше не могу идти", - рассказал Долгих.

Супругу на днях похоронили в Сумской области. Что касается дочери, то у мужчины нет денег на доставку тела погибшей домой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что суд огласил свой вердикт относительно меры пресечения для владельца гостиницы "Токио Стар", где в пожаре погибли девять человек.