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Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

суббота, 24 августа 2019, 23:05
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В Гонконге полиция снова применила слезоточивый газ против участников антиправительственных акций протеста.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Из-за митинга вокруг густонаселенного района в округе Квун Тонг закрыты четыре станции метро. Однако, не смотря на это, тысячи людей все равно заполнили улицы, большинство из которых были с зонтиками от солнца.

Чтобы как-то утихомирить активистов, полиция применила слезоточивый газ. Они это сделали после того, как некоторые протестующие бросили бутылки с зажигательной смесью и кирпичи, а другие повредили "умные" фонарные столбы, на которых установлены камеры наблюдения.

Напомним, массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Как сообщал "Апостроф", во время массовых митингов в Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. По некоторым данным, полиция применяла и другие виды оружия.

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