Умер ветеран, освобождавший Мелитополь: фото

В Мелитополе 24 августа умер ветеран Владимир Ткаченко, который принимал участие в освобождении города во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает местный горсовет.

20 августа ветеран отпраздновал свое 98-летие.

Владимир Ткаченко родился в 1921 году в селе Примпосад Приазовского района. В 1940 году был призван в армию в Бресте, а в 1943 году участвовал в боях за освобождение Мелитополя. За годы службы во время Второй Мировой войны получил звание сержанта 463 стрелкового полка 118 стрелковой дивизии 28 Армии.

В 1944 году женился, имел четырех детей. В 1945 году войну закончил в Японии. В 1946 году вернулся в Примпосад, через год переехал в Днепропетровск, где прожил с семьей 8 лет. В 1955 году переехал в Мелитополь. В Мелитополе Владимир Дмитриевич работал в котельной мясокомбината, а его жена Евгения Кузьминична - на разных работах.

За проявленную храбрость и подвиги награжден многочисленными медалями и орденами.

Фото 2018 року

Как сообщал "Апостроф", 22 августа умер украинский командир-доброволец Терехов Игорь, который воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс-Украина".