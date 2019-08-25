Янукович занервничал: под Ростовом вспыхнул мощный пожар, видео

Под российским Ростовом-на-Дону, недалеко от станицы Старочеркасской, в степях произошел масштабный пожар, который охватил тысячу квадратных метров.

По словам очевидцев, сперва они видели немного дыма, а уже спустя несколько минут огонь стремительно начал распространяться на большую территорию. Местные издания пишут, что трава и кусты в момент превращались в факелы.

Тушить огонь прибыли 27 спасателей. Также к тушению привлечены 10 единиц специальной техники.

Отметим, что спасатели предупреждают местное население о высокой пожароопасности, но не все жители региона готовы соблюдать правила.

В сети начали активно комментировать события. Некоторые напомнили, что именно в Ростове-на-Дону скрывается бывший украинский президент Виктор Янукович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лесах Бразилии вследствие пожаров погибает огромное количество диких животных, многие из которых занесены в Красную книгу.