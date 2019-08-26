Стрельба из гранатомета в центре Киева: появились новые подробности и фото с места

В полиции рассказали подробности ночного инцидента в Киеве, где неизвестные совершили выстрел из гранатомета по зданию.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что в результате выстрела никто не пострадал. В здании были повреждены окна, фасад и помещения кабинетов.

Тубус от гранатомета полицейские обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников направили весь личный состав полиции Киева, в столице ввели в действие специальный оперативный план.

Правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Инцидент в полиции квалифицировали как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

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