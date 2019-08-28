Полиция поймала опасную банду грабителей, "поработавшую" под Киевом: фото

Полиция Винницкой области задержала банду грабителей ромской национальности, которая совершила нападение на беззащитную пенсионерку под Киевом.
Об этом 28 августа в Facebook написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"Ночью ворвались в ее дом, забрали деньги, старушка откладывала на похороны, они связали и избили ее", - пишет он.
По словам полицейского, сейчас проверяется возможная причастность ромов к другим преступлениям.
"Спасибо за помощь коллегам из Винницкой области! ️️ Сколько же нужно "героизма", чтобы группой ночью напасть на одинокую пенсионерку?...." - добавил Небытов.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в одном из полицейских отделений Киева личности ромской национальности избили четверых правоохранителей, которые задержали их за кражи и воровство на столичном вокзале.