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Под Одессой женщина нашла голову соседа: опубликованы фото и видео

четверг, 29 августа 2019, 01:41
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В селе в Одесской области женщина на обочине дороги обнаружила голову 47-летнего мужчины, который жил в соседнем доме.

Об этом пишет отдел коммуникаций управления полиции области.

Полицейские выявили тело мужчины по месту его проживания в доме, дверь была открыта. На нем уже были значительные следы разложения.

После беседы с соседями следователи выяснили, что погибший ранее злоупотреблял спиртным и в последний раз его видели около месяца назад. Он говорил о намерении куда-то уехать.

Следов насильственной смерти не выявлено. Назначена медицинская экспертиза. Правоохранители открыли расследование по 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обнаружили тело 69-летней женщины в ее квартире, об ее пропаже сообщили соседи, отметив, что не видели ее несколько месяцев.

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