У станции метро прогремел взрыв: видео и новые подробности ЧП в Киеве

Утром в пятницу, 30 августа, в Киеве произошел взрыв в Дарницком районе.

Запись об этом появилась на канале KlymenkoTimeв Telegram

На канале также уточнили точный адрес взрыва в столице. По сведениям журналистов, там находятся склады.

На место уже прибыли чрезвычайные службы.

"На Дарнице в Киеве произошел взрыв в районе улиц Николая Хвылевого и Полесской. В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные", - пишет автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГСЧС подтвердили, что в Киеве в районе станции метро "Красный хутор" произошел пожар в ангаре, площадь возгорания – 400 метров. По словам пожарных, угрозы распространения пожара нет.