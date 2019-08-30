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У станции метро прогремел взрыв: видео и новые подробности ЧП в Киеве

пятница, 30 августа 2019, 12:35
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Утром в пятницу, 30 августа, в Киеве произошел взрыв в Дарницком районе.

Запись об этом появилась на канале KlymenkoTimeв Telegram

На канале также уточнили точный адрес взрыва в столице. По сведениям журналистов, там находятся склады.

На место уже прибыли чрезвычайные службы.

"На Дарнице в Киеве произошел взрыв в районе улиц Николая Хвылевого и Полесской. В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные", - пишет автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГСЧС подтвердили, что в Киеве в районе станции метро "Красный хутор" произошел пожар в ангаре, площадь возгорания – 400 метров. По словам пожарных, угрозы распространения пожара нет.

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