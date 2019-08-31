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Умер по дороге в больницу: под Харьковом произошла трагедия с пограничником

суббота, 31 августа 2019, 07:23
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В пятницу, 30 августа, под Харьковом, на границе области, произошло смертельное ЧП, в результате которого погиб сотрудник пограничной службы.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею. Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь", - говорится в сообщении.

На место сразу же выехал автомобиль скорой помощи. Но спасти 35-летнего военнослужащего не удалось. Он погиб в машине медиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле Львова во время учений погиб пограничник.

Также возле границы с Украиной погиб российский пограничник.

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