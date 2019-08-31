RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

12:10
Сети повеселила "прощальная" шутка Супрун про Раду и смерть
11:44
Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций
11:31
ГПУ закрыла дело против одиозного нардепа времен Януковича: в сети волна гнева
11:12
Звездный футболист снялся в эротичной фотосессии с женой: видео
10:59
Зверское убийство таксиста в Киеве: появились фото и данные о подозреваемых в расправе
10:42
В Индии прогремели взрывы на химическом заводе: видео и данные о жертвах
10:39
Где смотреть онлайн Ломаченко - Кэмпбелл: расписание трансляций
10:39
Ажиотаж вокруг обмена пленными: в сети подбили итоги горячего дня
10:15
У Зеленского сделали громкое заявление о новом министре здравоохранения: видео
10:00
Умер создатель знаменитых мультфильмов "Смурфики" и "Черный плащ": что известно
09:57
Протестующие в Гонконге изучают опыт Майдана: впечатляющие фото
09:28
Раду можно ликвидировать: украинцев взбудоражила новая инициатива Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Индии прогремели взрывы на химическом заводе: видео и данные о жертвах

суббота, 31 августа 2019, 10:42
переглянути новину українською

В Индии утром 31 августа произошли мощные взрывы с пожаром на химическом заводе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Завод расположен в в городе Дхуле штате Махараштра. По предварительным данным, погибли не менее 6 человек, 43 человека пострадали. Причина взрыва и подробности пока неизвестны.

Отметим, что в подписи к видео говорится, что погибших - 22 человека, раненых - 55. На месте работают 11 пожарных машин. Также сообщается, что в общей сложности было три взрыва.

Все раненые отправлены в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа в селе Чишки Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии, которое изготавливает химические препараты: краски, растворители и упаковочные материалы.

Фотовзгляд

Все галереи
Во Львове активисты поймали фаната СССР

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: