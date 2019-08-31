В Индии прогремели взрывы на химическом заводе: видео и данные о жертвах

В Индии утром 31 августа произошли мощные взрывы с пожаром на химическом заводе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Завод расположен в в городе Дхуле штате Махараштра. По предварительным данным, погибли не менее 6 человек, 43 человека пострадали. Причина взрыва и подробности пока неизвестны.

Отметим, что в подписи к видео говорится, что погибших - 22 человека, раненых - 55. На месте работают 11 пожарных машин. Также сообщается, что в общей сложности было три взрыва.

Все раненые отправлены в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа в селе Чишки Львовской области произошел масштабный пожар на химическом предприятии, которое изготавливает химические препараты: краски, растворители и упаковочные материалы.