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В Украине объявили в розыск особо опасную мошенницу, которая пугает высокими связями: фото

суббота, 31 августа 2019, 16:59
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Служба безопасности Украины и Генпрокуратура объявили в розыск подозреваемую в мошенничестве в особо крупных размерах Лауру Шваликовскую, которая запугивала своих жертв "большими связями" в органах власти.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Шваликовская Лаура Аркадьевна, 12.07.1977 г. рождения, жительница г. Киева, подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Установлено, что подозреваемая может представляться другими именами и фамилиями, а также иметь при себе поддельные документы на имена: Заяц Лариса Аркадьевна, Шваликовская Лариса Аркадьевна, Маргарита Миллер. Только на ФИО Шваликовская Лаура Аркадьевна Подольским районным ГМС города Киева выдано 4 паспорта гражданина Украины, а также 3 паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как отмечается, на протяжении 2011-2018 гг. она умело входила в доверие к гражданам, заводила "дружбу", располагала к себе, вводила в заблуждение и под различными предлогами (оказание помощи в оформлении рабочих виз, покупке квартир на выгодных условиях, приобретении импортных автомобилей и т.д.), путем обмана и злоупотребления доверием получала от них значительные суммы денежных средств. В дальнейшем, услуги не предоставлялись, деньги не возвращались, на телефонные звонки не отвечала, место нахождения не известно.

Кроме того, очень часто пугает большими связями и покровителями в органах государственной власти, правоохранительных органах и судебной ветви власти.

На сегодняшний день официально органами следствия признано потерпевшими больше 15 лиц.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинцы в конце июля начали получать от мошенников сообщения, в которых предлагается бесплатно получить одежду или обувь от всемирно известного бренда Adidas.

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