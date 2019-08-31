Выгнанный Зеленским депутат устроил под Киевом драку с переселенцем: опубликованы видео

В Борисполе секретарь местного горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал в июле с совещания, подрался с переселенцем из Луганской области.

Видео с камер наблюдения опубликовали на странице сообщества "Борисполь для всех" в Facebook.

Драка произошла на первом этаже городского совета. На записи видно, как Годунок заходит с улицы, подходит к группе людей, которые стоят у кабинета №101, рукой наносит одному из них удар по лицу, из-за чего завязалась потасовка.

Позже стало известно, что вторым участником драки был Игорь Петровскис, который после начала войны переселился с Донбасса в Борисполь.

Петровскис опубликовал в соцсети видеообращение из больницы, в котором просит Зеленского, Авакова и СБУ взять под личный контроль конфликт и привлечь Годунка к уголовной ответственности. По его мнению, секретарь не имеет права так себя вести. Петровскис заявил также, что будет обращаться к депутату Верховной Рады Сергею Бунину. По мнению мужчины, Годунок действовал по совету председателя горсовета Анатолия Федорчука. По словам переселенца, Федорчук якобы видел его избитым, но никак не отреагировал.

Через час после видеообращения Петровскиса, Годунок объяснил причины конфликта комментарием: "Сепар должен отвечать за оскорбления меня, моей мамы и моей страны, и моего города. Получив по морде слегка, а притворяется, капельницу себе поставил и спектакль играет".

Также Годунок выступил по этому поводу на бориспольском радио. Он заявил, что Петровскис якобы сотрудничал с "Партией регионов", является сторонником Путина и экс-главаря боевиков ДНР Игоря Гиркина. По словам депутата, переселенца неоднократно "выкидывали" с сессии горсовета участники АТО.

Как сообщал "Апостроф", депутат Годунок пригрозил подать в суд на Зеленского после того, как президент выгнал его с совещания в горсовете. Позже депутат пошел на попятную, назвав инцидент маленьким недоразумением.