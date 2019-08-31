Задержание мошенников в Киеве: человеком Зеленского представлялся член известной партии

Один из четырех мошенников, которые представлялись "доверенными лицами" президента Украины Владимира Зеленского, может быть членом политсовета политической партии "Единый центр", которую возглавляет народный депутат Виктор Балога.

Об этом сообщает Обозреватель.

"Фамилия, имя, отчество?.. Иванчук Александр Алексеевич, восьмого девятого 1960 года рождения", – говорит на видео правоохранитель, которое опубликовал главный военный прокурор Анатолий Матиос, в ходе опроса одного из задержанных.

При этом, по данным издания, человек с такими данными есть на сайте партии "Единый центр". При чем, как член ее политсовета.

Глава партии –Виктор Балога. По итогам внеочередных выборов он стал народным депутатом IX созыва.

"Иванчук Александр Алексеевич родился 8 сентября 1960 в с. Донецкое Кировского района Луганской области в семье рабочих", – говорится в данных о члене политсовета партии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заместитель председателя МинВОТ Юрий Грымчак утверждает, что не причастен к взяточничеству, а раньше отказывался от значительно больших сумм, чем та, за которую он был задержан.