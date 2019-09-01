Под Днепром водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО: опубликованы фото

В субботу, 31 августа, под Днепром разгорелся скандал в маршрутке, водитель которой оскорбил участника боевых действий на Донбассе, отказавшись его везти, поскольку отсутствовали свободные места.

Об этом случае в Facebook рассказала Люба Полева.

"Еду около 14:00 из Новомосковска и возле ЦРБ в маршрутку заходят двое военнослужащих. Один из них оплачивает проезд, а второй предъявляет удостоверение… и тут начинается…. Водитель отказывается вести солдата по УБД, т. к. нет свободных мест… Я сидела на переднем сидении и встала, чтобы уступить место солдату", - поделилась она.

После этого водитель обрушил весь свой гнев на женщину, а военнослужащему все же пришлось заплатить за проезд. Но больше поразило пассажирку другое.

"Вся маршрутка молчала и во время инцидента, и после… и только один мужчина, уже выходя в Вольном тихо мне сказал: "Спасибо, что заступились за ребят…", а у меня сжалось сердце от человеческой черствости, жадности и безразличия…" - добавил она.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего ветерана АТО.