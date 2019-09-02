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Бойцы ВСУ ликвидировали десятки боевиков на Донбассе: появились подробности и фото

понедельник, 02 сентября 2019, 13:27
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На востоке Украины военные в августе нанесли серьезный урон для пророссийских боевиков.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Игнорируя Минские договоренности в августе месяце российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", - пишет он.

В результате ответного огня в последний месяц лета были ликвидированы не менее 40 боевиков, еще 55 человек получили различные травмы. Также офицер показал фотографии некоторых из убитых боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи интернета едко высмеяли фото одного из главарей ДНР Эдуарда Басурина возле памятника ликвидированному главарю террористов ДНР Александру Захарченко.

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