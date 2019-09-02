Бойцы ВСУ ликвидировали десятки боевиков на Донбассе: появились подробности и фото

На востоке Украины военные в августе нанесли серьезный урон для пророссийских боевиков.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Игнорируя Минские договоренности в августе месяце российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", - пишет он.

В результате ответного огня в последний месяц лета были ликвидированы не менее 40 боевиков, еще 55 человек получили различные травмы. Также офицер показал фотографии некоторых из убитых боевиков.

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