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Под Днепром мать держала на привязи взрослого сына: жуткие подробности и фото

вторник, 03 сентября 2019, 22:50
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В Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына, чтобы получать вместо него его пенсию - мужчина является инвалидом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

О преступлении в полицию сообщили соседи пострадавшего.

По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Как сообщал "Апостроф", в Днепре женщина удерживала одного из своих детей на цепи, при этом в квартире проживали еще трое несовершеннолетних.

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