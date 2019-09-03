Под Полтавой 7-летняя девочка погибла страшной смертью

2 сентября в Полтавской области произошла страшная трагедия: здесь по неосторожности повесилась семилетняя девочка.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, трагический случай произошел в селе Максимовка Карловского района области.

Тело ребенка 2012 года рождения обнаружили родители у себя дома. В полиции уточняют, что речь идет о несчастном случае. В один из моментов ребенок запутался в веревках.

В полиции открыли производство по ст. 115 УК (Умышленно убийство), но с пометкой "несчастный случай".

Следователи проверяют все обстоятельства происшествия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на воскресенье, 1 сентября, в с. Петропавловская Борщаговка Киевской области загадочно погиб мужчина - его обнаружили мертвым в простреленном авто.