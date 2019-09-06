СБУ отреагировала на информацию о гибели разведчика при похищении Цемаха

В Службе безопасности Украины отреагировали на информацию о гибели киборга Александра Колодяжного во время спецоперации по захвату экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха.

Об этом сообщает ВВС.

"Ни одного сотрудника СБУ не погибло", - ответила пресс-офицер СБУ Елена Гитлянская на вопрос в комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху.

Напомним, в конце июня 2019 года в сети появились слухи, что бывший начальник бригады противовоздушной обороны так называемой ДНР из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах, который может быть причастен к крушению МН-17 на Донбассе в 2014 году, был похищен украинскими спецслужбами.

29 июня выяснилось, что Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме. Адвокат обжаловал его арест.

В июле международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому националистическому изданию, в котором рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как он сбил МН17.

Подробнее об освобождении Цемаха, читайте в материале "Апострофа": Опасный свидетель: что произойдет с Цемахом в России.