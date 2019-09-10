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Баррикады на пляжах и настоящий "аншлаг": появились свежие фото сезона в Крыму

вторник, 10 сентября 2019, 22:09
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, несмотря на сравнительно теплую погоду, не наблюдается никакого наплыва туристов, несмотря на все заявления оккупационных "властей".

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Так, на некоторых пляжах еще и начали возводить баррикады, чтобы туристы (вдруг такие появятся) не купались в штормовом море.

Стоит добавить, что оккупанты заявляют, что нынешний сезон в Крыму едва ли не стал рекордным по количеству прибывших на полуостров туристов, но местные жители говорят о полном провале турсезона. Об этом свидетельствуют и фото пляжей, которые регулярно публикуют в социальных сетях.

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Как сообщал "Апостроф", ранее на Крым обрушился смертельный шторм, шесть человек погибли.

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