Северная Корея похвасталась испытаниями супероружия: опубликованы фото

10 сентября силовики КНДР провели испытания крупной системы залпового огня.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, на учениях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Именно он руководил тестовым запуском.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - сообщает местное агентство.

В свою очередь в Южной Корее отмечают, что всего было совершено два пуска. Обе ракеты были направлены в сторону Японского моря.

По предварительным данным, каждый из снарядов пролетел свыше 330 километров по восточному направлению.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в августе Северная Корея провела запуск двух ракет неустановленного типа в Японское море.