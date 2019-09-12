Отправился на концерт к Кобзону: в России застрелили боевика ДНР, фото

В Российской Федерации застрелили боевика ДНР Сергея Сибилева с позывным "Макар".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада - 10.09.19 Сибилев "Макар" Сергей. В Ханты-Мансийске помог друг с приобретением билета на концерт Кобзона", - отметил он.

Судя по публикациям в местной прессе, россиянин застрелил боевика ДНР, который был родом из Мариуполя Донецкой области, из-за конфликта. Сибилев сделал ему замечание, поскольку тот не снял обувь в гостях. После обиженный мужчина вернулся с оружием и застрелил боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе в ходе боевого столкновения был ликвидирован командир роты разведки боевиков Алексей Троцай 1976 года рождения по прозвищу "Лев".