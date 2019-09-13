Следит за боевиками: волонтеры показали фото необычного "помощника" снайпера ВСУ

Украинские снайперы на передовой на Донбассе используют обычные "зеркальные" фотоаппараты для отслеживания перемещения боевиков.

Об этом говорится в посте волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook.

"На войне всему находится новое применение. Например, простая швабра может стать мачтой для безопасного наблюдения в тепловизор, оснащенный WiFi. А "зеркалка", на которую в мирной жизни фиксируют счастливые моменты, на войне фиксирует передвижения противника и возможную работу снайперов. Это важно, чтобы можно было запечатлеть нарушения режима тишины, показать, как российские наемники находятся в оборудованных "лежках" и аргументировать стрельбу в ответ", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", за сутки среды, 11 сентября, в зоне военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение.