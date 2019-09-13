Строит из себя дурака: появились новые подробности про пойманного в Харькове педофила

Подозреваемый, которого обвиняют в изнасиловании и жестоком избиении 12-летней девочки в Харькове, пытается уйти от ответственности.

Об этом сообщил один из харьковских активистов.

"Только что вышли из райотдела, где мы были понятыми… Если честно, зла не хватает, когда ты слышишь, как этот зверь, животное говорит о том, как он не помнит, как он это совершал. Он был сильно пьяным. С другой стороны улики и факты… говорят о том, что он прекрасно все понимал и прекрасно все помнит", - говорит на видео активист.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото подозреваемого, который зверски изнасиловал и избил девочку. Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе, где произошло изнасилование.