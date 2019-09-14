В Латвии готовятся к суду над наемником боевиков, воевавшим на Донбассе: фото

29 октября в Латвии (Рига) перед судом предстанет Иварс Келлийс, который обвиняется в участии в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает LETA.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.

Отмечается, что в свое время Келлийс был президентом зарегистрированного в Мадоне общества "Igora Titova motoklubs".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Европе отправили под суд наемника с Донбасса.