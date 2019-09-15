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В Днепре девушка в нижнем белье устроила погром чужих авто, ее жестоко избили: фото и видео

воскресенье, 15 сентября 2019, 14:56
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Вечером 14 сентября молодая жительница Днепра, которая находится на учете у психиатра, бегала по городу в одном нижнем белье: на одной из строек ее на глазах у прохожих жестоко избил охранник.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, в социальных сетях всю ночь с 14 на 15 сентября публиковали видео "приключений" 26-летней девушке в городе. Очевидцы сообщили, что история началась с того, что она выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. На первом ролике видно, как гражданка в одном нижнем белье босиком бегает по проспекту Гагарина, после чего заходит в продуктовый магазин и ругается там с продавцом. Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

На третьем видео все фигуранты предыдущих роликов оказались на стройке магазина сети АТБ. Девушке заламывали руки, избивали ее шлангом и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий — на него также напали и избили. Стоит отметить, что многие другие прохожие наблюдали за избиением и ограничивались призывами к избивавшим не трогать молодых людей.

Как сообщают журналисты, которые пообщались с прорабом стройки, на видео есть только один сотрудник магазина — тот, который с особой жестокостью избивал девушку и ее защитника. Оказалось, нападавший — 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты — неизвестно. Сообщается, что мужчина в форме не является военнослужащим.

Внимание, видео - 18+.

В полиции сообщили: на номер 102 позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили. Полицейские также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его. На место вызвали следственно-оперативную группу. Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения — определят специалисты. По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные повреждения).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Изюме (Харьковская область) толпа девушек жестоко избила ровесницу.

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