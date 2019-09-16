"Работал" в ТРЦ и на улицах: в Киеве поймали наглого мошенника, фото

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали наглого мошенника, который сначала "засветился" в ТРЦ "Глобус", а после "промышлял" на улице Софиевской, 4.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался Владислав Исраелян 1983 года рождения. Он выманивал сдачу за товар, не давая самую купюру.

Отмечается, что мужчина был ранее судим по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная группой лиц).

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на Борщаговке сотрудниками полиции был задержан молодой человек, который украл смартфон у девушки прямо на улице.

Также в Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали и распылили ему в лицо слезоточивый газ.