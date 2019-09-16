RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

11:35
Ястремская - Павлюченкова - 0:1 онлайн видео трансляция
11:30
MARUV отличилась странным подарком к свадьбе Кухар на "Танцях з зірками": видео
11:29
Не только США: названы страны, которые предоставляют Украине военную помощь
11:16
Новое общежитие для спортсменов открыто в Харьковской области - Светличная
11:12
Что происходит с курсом доллара после выходных: фото
11:12
В Киеве водители авто устроили жесткую драку посреди дороги: видео
11:02
Лучший муж и отец: Меган Маркл нежно поздравила принца Гарри с 35-летием
11:01
"Укрлендфарминг" рассчитывает на хороший урожай рапса, несмотря на засуху
11:00
"Ад" и "кат": болельщики Динамо вывесили знаковый баннер про кума Путина
10:51
Угрожали и даже избили: Супрун рассказала о преследованиях ее семьи
10:45
Не может даже говорить: всплыли шокирующие подробности о 12-летней роженице в Ровно
10:23
В Запорожье активисты проучили педофила, "охотившегося" на девочек в соцсетях: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Работал" в ТРЦ и на улицах: в Киеве поймали наглого мошенника, фото

понедельник, 16 сентября 2019, 08:44
переглянути новину українською

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали наглого мошенника, который сначала "засветился" в ТРЦ "Глобус", а после "промышлял" на улице Софиевской, 4.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался Владислав Исраелян 1983 года рождения. Он выманивал сдачу за товар, не давая самую купюру.

Отмечается, что мужчина был ранее судим по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная группой лиц).

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на Борщаговке сотрудниками полиции был задержан молодой человек, который украл смартфон у девушки прямо на улице.

Также в Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали и распылили ему в лицо слезоточивый газ.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: